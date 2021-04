Claude Pelegrin, ancien président du CPAS de Belœil, est décédé

Triste nouvelle ce vendredi matin: Claude Pelegrin s’en est allé à l’âge de 78 ans. Ce militant PS de la première heure a marqué la vie politique et associative de Belœil.

La section locale PS de Basècles ainsi que l’Union communale socialiste (USC) de Belœil sont en deuil. Militant de la première heure au sein d’un parti auquel il était affilié depuis plus de 50 ans, Claude Pelegrin nous a quittés ce vendredi matin à l’âge de 78 ans.

L’homme, qui avait travaillé comme chef de gare pour la SNCB et portait la casquette de délégué syndical, a aussi marqué de son empreinte la politique belœilloise.

De 1994 à 2006, Claude Pelegrin a exercé deux mandats de président du CPAS, avant de siéger comme conseiller de l’institution sociale jusqu’en 2018.

Lors des élections communales de 2018, le Basèclois avait cédé le flambeau sur la liste socialiste à sa petite fille. «Claude était aussi fort actif dans la vie associative de l’entité, que ce soit au sein de la Maison du peuple, dans le groupe des Amis de la nature, etc. Il formait avec son épouse le plus ancien couple du carnaval de Basècles », nous explique Luc Van Der Stichelen, le président de l’USC et de la section basècloise du PS.

«On gardera de lui son militantisme, son dévouement, son implication, sa disponibilité mais aussi son caractère bien trempé. Je retiens aussi de lui son soutien dans mon parcours et le respect mutuel malgré les quelques divergences d’idées. »

À la famille et aux proches de M. Pelegrin, notre journal adresse ses plus sincères condoléances.