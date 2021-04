La tête momifiée du meurtrier du curé de Donceel; Une tartine empoisonnée pour son mari… 8 histoires d’homicide en province de Liège

Tirées de l’“Encyclopédie des homicides en province de Liège”, découvrez 8 histoires d’homicides survenues en province de Liège, depuis l’époque napoléonienne jusqu’à 1940.

Publiée chez Noir Dessin Productionet disponible en librairie depuis une dizaine de jours, l’“Encyclopédie des homicides en province de Liège” de René et Bernard Wilkin racontent 800 histoires d’homicides, sur base des archives de la cour d’assises de Liège.

Un ouvrage de 300 pages qui voyage depuis l’époque napoléonienne jusqu’à 1940.

Découvrez ci-dessous 9 histoires tirées de ce livre.

1. La tête momifiée du meurtrier du curé de Donceel

Le 15 décembre 1823, Noël Rahier est accusé d’avoir tué Jacques Hansotte, le curé de Donceel. Il est condamné à mort et il est guillotiné le 26 février 1824.

Son exécution fut la dernière en province de Liège. Sa tête fut momifiée et est aujourd’hui visible au Musée de la Vie wallonne.

2. Huy: elle noie son enfant dans la Meuse par détresse

Le 28 février 1872, quelques jours avant de sortir de la maternité, Élisabeth Loiest apprend que le père de son enfant vient de mourir à l’hôpital de Bavière. Vu sa détresse, le personnel lui conseille d’aller placer le nouveau-né chez ses parents à Meeffe. Le lendemain, elle revint, mais le personnel remarqua que les effets de l’enfant se trouvaient toujours dans ses bagages. Arrêtée, elle avoua avoir jeté l’enfant dans la Meuse. Elle fut condamnée à 15 ans de prison.

3. Une tartine à l’arsenic pour son mari

En 1798, à Faymonville, Anne Close tenta d’empoissonner son mari, Jean-Pierre de Fourny, en faisant mettre de l’arsenic sur la tartine. Méfiant, il força sa femme à la manger. Elle fut prise d’un malaise après deux bouchées. Poursuivie pour tentative d’homicide, elle fut néanmoins acquittée par le jury populaire.

4. Mortel duel au fleuret à Verviers

Le 10 février 1822, alors qu’il se montre particulièrement agressif dans un cabaret, Jean Thiry est défié dans un duel au fleuret par Jean Thys, ancien soldat. Après s’être salués, Jean Thys est immédiatement transpercé au niveau de l’aisselle et décéda de sa blessure. Jean Thiry fut arrêté après quelques jours de fuite. Il déclara avoir été sous-lieutenant au 6e régiment de hussards et déclara encore avoir gagné la Légion d’honneur après la bataille de Wagram. Il fut condamné à 4 ans d’emprisonnement.

5. Retrouvé mort dans un puits à Fexhe-le-haut-Clocher

Le 31 décembre 1905, le cadavre de Pierre Buntinx fut découvert dans le puits de la propriété familiale. L’autopsie ayant révélé que l’homme était mort étranglé, sa fille, Marie-Catherine Buntinx, et son beau-fils Joseph Lowet furent arrêtés: le couple ne s’entendait guère avec le vieil homme, réputé paresseux et avare. Ils furent acquittés par la cour d’assises de Liège.

6. Il tue sa fille qui faisait trop de bruit: il est acquitté

Le 11 octobre 1802, à Eupen, Isabelle Mostert, 6 ans, est retrouvée morte et baignant dans son sang derrière le chœur de l’église. Le père s’était enfui et avait trouvé refuge dans une ferme, où il restait prostré en parlant d’un grand malheur.

Arrêté, il confessa avoir poignardé sa fille, qui faisait trop de bruit, alors qu’il était pris de boisson. Il fut acquitté.

7. Ils attaquent une ferme et lancent de la paille enflammée pour déloger les victimes

Dans la nuit du 9 au 10 mars 1801, munis d’armes à feu et de couteaux, 4 hommes (Martin Rousseau, Joseph Bronne, Joseph Dehalleux et Robert Mélotte Dodeur) attaquèrent la ferme de Tassin Petitjean et de son épouse Barbe Leva située à Bergilers. Le couple d’agriculteurs et leurs enfants s’étaient barricadés mais les assaillants ont lancé de la paille enflamé pour les déloger. S’en était suivie une lutte d’une violence inouïe. Avant d’être tué, Tassin Petitjean avait réussi à porter un coup de fourche à la tête d’un assaillant. Rousseau, Bronne et Dehalleux furent acquittés, mais Dodeur fut condamné à mort.

8. Tué par ses compagnons de jeu de quilles

Le soir du 22 décembre 1916, à Vierset-Barse, c’est l’inquiétude chez les Sossois: Jean, l’apprenti âgé de 15 ans, ne rentre pas. Inquiets, ces parents partent à sa recherche et finissent par trouver son cadavre, la gorge coupée, dans le bois Deveux à Strée. Fernand Tihange et Gaston Renson, deux compagnons de jeu de quilles de la victime, furent rapidement soupçonnés. Ils finirent par avouer le meurtre, commis pour faciliter le vol, et furent condamnés à la prison à perpétuité.