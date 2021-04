La lettre avec de la poudre blanche envoyée au 16 rue de la Loi contenait bien de la farine

La lettre avec de la poudre blanche qui a été envoyée à la résidence du Premier ministre jeudi matin ne contenait pas de substances dangereuses, mais de la farine, affirme vendredi matin le parquet de Bruxelles.

Jeudi soir, le cabinet du Premier ministre fédéral De Croo avait déjà annoncé qu’il était convaincu à 99% qu’il s’agissait de farine.

La lettre a été remise par la poste jeudi matin au 16 rue de la Loi. L’enveloppe semblait contenir de la poudre blanche.

La procédure de sécurité est entrée en vigueur immédiatement, la police a créé une zone de sécurité et la protection civile est venue récupérer la lettre. La circulation dans la rue de la Loi a été interrompue pendant un certain temps entre la rue Ducale et la rue Royale. Un employé qui est entré en contact avec la lettre a été isolé et examiné.