Coronavirus | Masque, distanciation, contacts… 3 francophones sur 4 poursuivent leurs efforts pour respecter les mesures

Covid-19: il ressort d’un sondage de l’UCL que 75% des francophones interrogés continuent à appliquer les mesures telles que le lavage des mains notamment.

Un sondage de l’UCL mené auprès de 4.297 Belges francophones entre le 1er et le 10 avril derniers montre que 75% d’entre eux continuent à appliquer les principales mesures d’hygiène (lavage des mains, masque, distanciation physique et limitation des contacts).

Selon l’étude, entre 74% et 77% des répondants indiquent suivre de manière élevée ou modérée quatre comportements de santé essentiels pour limiter la propagation de la pandémie, à savoir le lavage des mains, le port du masque, la distanciation physique et la limitation des contacts sociaux.

La mesure la plus suivie est le port du masque (55%), puis la distanciation physique et la limitation des contacts sociaux (47%) et enfin, le lavage des mains (43%).

Les femmes plus consciencieuses

D’après le sondage, les femmes sont plus consciencieuses dans le suivi des règles que les hommes, et les jeunes hommes (18-35 ans), en particulier, suivent moins les règles par rapport aux autres groupes.

Le niveau de scolarité n’influence pas le suivi de ces mesures sanitaires alors que le baromètre de la motivation indiquait des différences pour les intentions de vaccination.

L’âge moyen des personnes interrogées est de 51 ans, et le niveau d’éducation relativement élevé (46% avec un master ou plus, 32% avec un bachelier). La marge d’erreur de cette enquête est de +/- 3%.