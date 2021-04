Lior Refaelov charmé par l’intérêt d’Anderlecht

Selon la Dernière Heure les Sports plusieurs contacts positifs ont eu lieu entre le Soulier d’or israélien Lior Refaelov et le Sporting d’Anderlecht.

Après un premier contact il y a quelques semaines, le dossier n’est pas resté sans suite. Refaelov est charmé par l’intérêt d’Anderlecht et selon la DH, il aurait l’intention de venir au Sporting. Et ce, malgré l’intérêt d’autres clubs.

Anderlecht verrait en lui la bonne personne pour encadrer les nombreux jeunes du Sporting et, à bientôt 35 ans, ce rôle ne déplairait pas à Refealov qui accepterait d’être un joker.

Avec la probable qualification européenne, un joueur de l’expérience et du talent du Soulier d’or ne serait pas du luxe. De plus, étant en fin de contrat, les Bruxellois ne devront pas payer une indemnité de transfert. Cette saison, il a inscrit 14 buts et donné 12 assists, toutes compétitions confondues.