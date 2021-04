Le FC Barcelone balaye Getafe 5-2 et revient sur la tête du classement

Le FC Barcelone a balayé Getafe 5-2 jeudi pour la 31e journée de Liga et revient ainsi à cinq points du leader, l’Atlético Madrid, vainqueur plus tôt de Huesca 2-0.

Avec un doublé de Lionel Messi, le FC Barcelone a balayé Getafe 5-2 jeudi en clôture de la 31e journée de Liga et est revenu à cinq points du leader, l’Atlético Madrid, vainqueur de Huesca 2-0 en soirée.

🇦🇷 | Leo Messi plante un doublé ce soir après un une-deux avec le poteau. 🎯 #BarçaGetafe pic.twitter.com/uZkGPQGddN — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) April 22, 2021

L’inarrêtable capitaine blaugrana a débloqué le compteur catalan en concluant une lumineuse passe de Sergio Busquets en profondeur (8e), et après les deux buts contre leurs camps de Clément Lenglet (12e) et de Sofian Chakla (28e), il a scellé le succès du Barça après s’être offert un astucieux une-deux avec le poteau adverse (33e).

Enes Unal, sur pénalty, a réduit l’écart en fin de match pour une faute dans la surface de Ronald Araujo (69e), qui s’est ensuite rattrapé avec un but de la tête sur corner (87e). Et Antoine Griezmann, en fin de match, a obtenu un pénalty qu’il a lui-même transformé (90e+3).

Cinq jours après le récital du Barça en finale de Coupe du Roi contre l’Athletic Bilbao à Séville (4-0), le N.10 argentin et ses hommes ont pénétré sur la pelouse du Camp Nou au milieu d’une haie d’honneur offerte par les joueurs de Getafe, vêtus de t-shirts critiques envers le projet de Super Ligue européenne... et ont signé une performance convaincante, mais en dents de scie.

Lenglet, malheureux

Dès la 4e minute, Messi a été proche d’ouvrir le score par une frappe puissante qui a fini par s’écraser sur la barre transversale avant de toucher la ligne de but, sans la franchir complètement.

Associé à Antoine Griezmann en attaque alors qu’Ousmane Dembélé était absent en raison de douleurs au psoas, Messi a été intenable: avec son nouveau doublé, il a repris ses distances avec l’avant-centre français du Real Madrid Karim Benzema (21 buts en Liga cette saison), qui était revenu à deux longueurs de l’Argentin avant ce soir (25 buts) au classement des meilleurs buteurs en championnat.

A l’opposée du nouveau grand soir de Messi, le défenseur français Clément Lenglet n’a pas vécu une belle soirée: averti dès la 4e minute, Lenglet a ajouté une page à son histoire de malchance dans sa surface cette saison, en poussant du bras droit dans ses propres cages une reprise manquée par Angel.

Lenglet a été remplacé à la pause avec Gerard Piqué, mais la nouvelle charnière n’a pas fait mieux: elle s’est montrée fébrile en fin de match, à l’image de la faute commise par Ronald Araujo qui a donné lieu au pénalty d’Enes Unal (69e).

Des gestes sans conséquences pour les Catalans qui marchent sur la tête du classement et sur la cible rouge et blanc devant eux: le Barça (3e, 68 pts), qui compte un match en moins, pointe désormais à cinq points du leader, l’Atlético Madrid (1er, 73 pts), et à deux longueurs du Real Madrid (2e, 70 pts).