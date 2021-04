Dottignies: la Chaumière de l’E3 s’est réinventée

«Nous avons désormais trois concepts en un: un resto, une boucherie et une boutique de déco intérieure.» EdA

Une boucherie avec ses spécificités et des tables espacées par de la décoration à vendre, tel est le nouveau credo du restaurant.

La Chaumière de l’E3 n’a jamais cessé de régaler ses fidèles grâce à ses box garnies d’entrecôtes grillées, de savoureuses frites fraîches et de chimichurri. Elle attend désormais de pouvoir revivre la vie d’avant… en s’adaptant.

Reconquérir l’espace

La nouvelle boucherie à l’entrée. EdA La famille Ingelbrecht a déjà espacé les tables. Afin que les clients n’aient pas l’impression de manger dans un hall de gare au sein des deux salles, l’espace perdu est d’ores et déjà reconquis! Nathalie, l’épouse du patron, a lancé Decosy by Nath, de la décoration d’intérieur où tout est à vendre.

«On a dû se réinventer face aux mesures qu’on nous impose, en retirant quelques tables pour la distanciation et on le fait notamment par cette vente d’objets: cerceaux décorés de fleurs séchées qui se vendent très bien, bougies, planches à découper… Cela s’opère actuellement par le biais d’un pop-up store accessible lors de l’ouverture des plats à emporter, du jeudi au dimanche, de 10 à 12 heures et de 14 à 20 heures. À la réouverture de l’horeca, cela restera, complétant le restaurant», explique Xavier Ingelbrecht.

Viandes crues ou grillées?

Depuis deux semaines, les amoureux des Simmental maturées et Aubrac persillées découvrent un nouvel aménagement dès l’entrée du restaurant, en prolongement de l’espace du grilladin.

«Durant huit mois, on a entendu «Vos viandes nous manquent!» Voici donc notre nouvelle boucherie avec des viandes d’exception. L’offre évolue en permanence: nous sommes aussi tributaires de nos fournisseurs dont certains ont par exemple moins de main-d’œuvre pour le moment…»

Pour l’occasion, l’atelier de découpe a été ramené derrière ce nouveau comptoir frigo. Fini donc d’aller chercher des filets de l’autre côté du bâtiment pour les mettre à griller à l’entrée… même si une partie des viandes restera bien suspendue derrière les vitres de la salle principale. C’est un peu l’attraction de la maison!

«La viande sera donc sciée devant les clients. Lorsque le restaurant pourra être opérationnel, les clients qui viendront pour une viande à emporter pourront décider de l’avoir crue ou grillée immédiatement!»

EdA

«Ne pas concurrencer»

Aujourd’hui ouverte aux horaires de retrait des box, cette boucherie sera ensuite accessible aux mêmes horaires que le restaurant, lors du déconfinement.

«Même à 22 heures, il sera donc encore possible de retirer une viande. Tout ce qui est à la carte sera à emporter. Également nos préparations comme nos carbonnades maison, notre vol-au-vent… C’est d’ailleurs pour ce futur que nous avons déjà refait notre hall d’entrée, pour que les clients attablés ne soient pas importunés par les clients avec leurs sachets… continue M. Ingelbrecht qui insiste sur la volonté de ne pas concurrencer les boucheries de l’entité. Il n’y aura pas de boudins, de saucisses, de pâtés… On se démarque en ne vendant que des viandes d’exception, des chipolatas espagnoles qu’on ne trouve pas ailleurs.»