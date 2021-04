Comité de concertation: qu’attendre de ce Codeco du vendredi 23 avril 2021?

Neuf jours après l’annonce d’assouplissements, le comité de concertation se réunit à nouveau ce vendredi. Surtout pour «opérationnaliser» les mesures déjà prises.

Le gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées se retrouvent ce vendredi après-midi pour un nouveau comité de concertation. La réunion débute à 15h00. Annoncé comme un Codeco «culture», il devrait davantage s’agir d’un Codeco «technique».

«Nous allons opérationnaliser les décisions que nous avons déjà prises», a indiqué le Premier ministre Alexander De Croo jeudi à la Chambre. La réunion de ce vendredi sera, selon lui, consacrée à définir les protocoles sanitaires. «Ne vous attendez pas à ce que de nouveaux assouplissements soient annoncés», a-t-il averti.

La première question abordée concernera les réouvertures prévues pour le 8 mai et singulièrement les terrasses des cafés et restaurants. Quelles heures d’ouvertures? Combien de personnes à table? Quelles règles de distanciation entre les tables? Combien de personnes ou de tables autorisées par terrasse?

A cette date, le «plan plein air» doit également entrer en vigueur. Pour la culture et l’événementiel, la jauge sera portée à 50 personnes en extérieur, selon la décision prise lors du précédent Codeco.

Mais le secteur culturel a entretemps déposé sur la table du gouvernement fédéral et du commissaire corona un plan progressif de déconfinement tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire du pays. Ce plan propose notamment d’autoriser à compter du 8 mai des événements rassemblant 200 personnes en extérieur, et 100 personnes en intérieur. Il a reçu le soutien des ministres de la Culture Jan Jambon (communauté flamande) et Bénédicte Linard (Fédération Wallonie-Bruxelles). Ce point risque dès lors de faire débat, le gouvernement flamand ayant annoncé jeudi qu’il défendra le projet du secteur culturel. Dans le même temps, plusieurs lieux ont annoncé jeudi leur réouverture dès le 30 avril dans le cadre de l’action intitulée «Still Standing for Culture».

Enfin, le Codeco doit valider le cadre défini mercredi par la conférence interministérielle (CIM) Santé concernant l’organisation en mai et juin prochains d’une trentaine d’événements-tests en Belgique dans les secteurs culturel, sportif et de la jeunesse.

Le comité de concertation doit également définir les protocoles pour les futurs assouplissements attendus dans le courant du mois de juin. La date précise de leur entrée en vigueur dépendra de l’avancement de la campagne de vaccination et de l’occupation des lits de soins intensifs (sous la barre des 500, or nous sommes à 910 dans le bilan de ce vendredi matin), comme l’a décidé le précédent Codeco. «Hier, nous avons passé le cap des 70% de vaccination chez les plus de 65 ans. Nous sommes n°6 du peloton européen», s’est réjoui Alexander De Croo. «Au plus vite vous vous faites vacciner, au plus vite vous donnez de la liberté à vous-mêmes, mais aussi aux jeunes qui attendent», a-t-il ajouté. Les protocoles à définir concerneront la culture, le sport, l’événementiel ou encore les camps d’été.