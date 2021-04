VIDÉO | Large victoire pour Naples face à la Lazio, Mertens marque et s’offre un nouveau record

Naples a remporté une victoire importante dans la lutte pour les places européennes en venant facilement à bout de la Lazio jeudi lors de la 32e journée de Serie A (5-2). Titulaire, Dries Mertens s’est à nouveau montré décisif.

Lorenzo Insigne avait rapidement permis aux Napolitains de mener au score (7e sur penalty) avant que Matteo Politano ne double la mise sur une passe décisive de Dries Mertens (12e), score à la mi-temps. En deuxième période, Insigne s’offrait un doublé (53e) et Mertens enchaînait avec son 9e but de la saison en Serie A (65e). Ciro Immobile (70e) et l’ancien Genkois Sergej Milinkovic-Savic (74e) permettaient à la Lazio de revenir au score mais l’ex-Carolo Victor Osimhen, entré au jeu à la place de Mertens, concluait la belle victoire napolitaine (80e).

Grâce à son but, son 102e en Serie A, Mertens devient le meilleur buteur de l’histoire de Naples en Serie A en dépassant Marek Hamsik. Durant la rencontre, il a également été averti et est sorti à la 72e minute de jeu. Au classement, Naples, 63 points, est à deux unités de la Juventus et de l’Atalanta, respectivement, quatrième et troisième et à trois points du deuxième, le Milan AC. La Lazio reste coincée à la 6e place de Serie A avec 58 points mais compte un match de moins.

En Espagne, la Real Sociedad effectue une belle opération en haut du classement de la Liga en battant le Celta Vigo lors de la 31e journée de Liga (2-1).

Vigo avait ouvert le score via Hugo Mallo (22e) mais Portu (25e) et Adnan Januzaj (39e sur penalty) retournaient la situation. Januzaj est sorti à la mi-temps. Grâce à cette victoire importante, la Sociedad dépasse le Betis Seville, tenu en échec mercredi face à Bilbao (0-0) et Villarreal, battu par Alaves (2-1). Januzaj et les siens sont désormais 5e avec 50 points contre 49 unités pour le Betis et Villarreal. Celta Vigo est 11e avec 38 points.

Au Portugal, Benfica l’a emporté 1-5 face à Portimonense, des buts de Beto (43e), puis de Pizzi (45e+2), Darwin Nunez (50e), Haris Seferovic (64e et 73e) et d’Everton (90e+4). Jan Vertonghen a joué toute la rencontre. Au classement, Benfica récupère sa troisième place avec 60 points, à trois points de Porto qui affronte Vitoria Guimaraes et à dix points du leader, le Sporting. Portimonense pointe à la 10e place avec 32 points.