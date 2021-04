La chambre du conseil se penche lundi sur les accusations de racisme visant Van Langenhove

La chambre du conseil de Gand doit normalement examiner lundi l’affaire «Schild & Vrienden», du nom de ce mouvement extrémiste flamand dont Dries Van Langenhove est l’un des fondateurs.

Le parquet demande le renvoi en correctionnelle du député d’extrême droite pour, notamment, des infractions aux lois sur le racisme, le négationnisme et à la législation sur les armes, et de huit autres membres de Schield & Vrienden. L’avocat du député demande toutefois un complément d’enquête, après la décision de la juge d’instruction Annemie Serlippens de se dessaisir du dossier après une requête en ce sens.

Le parquet de Flandre orientale avait ouvert une enquête pénale après la diffusion d’un reportage «Pano» de la VRT le 5 septembre 2018. On y découvrait que des messages racistes, antisémites, sexistes ou glorifiant la violence étaient partagés sur des groupes Whatsapp secrets de Schild & Vrienden.

Inculpé, le leader du groupe étudiant avait été libéré sous conditions en 2019. L’une d’entre elles le contraignait à réaliser une visite guidée de la caserne Dossin, le mémorial, musée et centre de documentation sur l’holocauste et les droits de l’homme situé à Malines. Devenu député fédéral dans les rangs du Vlaams Belang en juin 2019, Dries van Langenhove bénéficiait depuis lors de l’immunité parlementaire.

Cette immunité a néanmoins été levée en mars dernier par la Chambre, réunie en séance plénière. Les députés ont ainsi suivi l’avis de la commission des Poursuites.

De son côté, Dries Van Langenhove nie les faits qui lui sont reprochés et espère un non-lieu.

Le parquet demande pour sa part le renvoi du député devant le tribunal correctionnel pour des infractions relatives à la législation sur les armes (détention d’un spray au poivre) et à la loi sur le racisme. Dries Van Langenhove est notamment visé pour incitation à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe, d’une communauté ou de ses membres en raison de leur nationalité, d’une prétendue race, de la couleur de leur peau, de leur ascendance ou de leur origine ethnique; ainsi que pour la diffusion d’idées fondées sur une prétendue supériorité raciale ou sur la haine raciale et appartenance à une association «qui défend de manière manifeste et répétée la discrimination ou la ségrégation».

Le parquet demande aussi le renvoi en correctionnel de huit autres «membres présumés du noyau dur de Schild Vrienden», selon les termes du parquet, pour des infractions aux lois sur le racisme et le négationnisme.

C’est à la chambre du conseil de Gand qu’il reviendra de décider si les suspects doivent ou non être renvoyés devant un tribunal correctionnel.

L’examen de l’affaire est à l’agenda pour lundi. Toutefois, la défense de Dries Van Langenhove entend demander cette semaine encore un complément d’enquête, a confirmé l’avocat du député, Joost Bosquet, à Belga.

Cette requête fait suite à la décision de la juge d’instruction Annemie Serlippens, le 10 mars dernier, de se dessaisir de l’enquête judiciaire concernant le député Vlaams Belang, après la requête en récusation introduite par ce dernier. La défense de M. Van Langenhove estimait en effet qu’elle n’était pas impartiale. Elle reprochait à la juge d’instruction d’avoir posté et «liké» divers messages sur le réseau social Twitter. L’un de ces messages renvoyait vers un texte du poète Stijn De Paepe, intitulé ‘Van Theo’s en Driezen’, publié dans De Morgen. Dans son tweet, «liké» par la juge d’instruction, le poète indiquait entre autres: «Quand l’aigreur devient la norme, le fascisme devient banal». L’avocat du député d’extrême droite en avait déduit que la juge d’instruction était d’avis que M. Van Langenhove était «aigre et fasciste».

Après que la juge s’est récusée, le tribunal de première instance de Gand avait désigné un autre juge d’instruction. C’est ce dernier qui doit à présent décider de procéder ou non à un complément d’enquête. S’il rejette la demande, la défense peut encore faire appel auprès de la chambre des mises en accusation de Gand.