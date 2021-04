WTA Istanbul: Elise Mertens en demi-finales en double

Associée à la Russe Veronika Kudermetova, Elise Mertens s’est qualifiée pour les demi-finales du double au tournoi de tennis sur terre battue d’Istanbul, une épreuve WTA 250 dotée de 235.238 dollars, jeudi en Turquie.

Elise Mertens, 5e joueuse mondiale en double, et Veronika Kudermetova (WTA 26 en double), ont battu au 2e tour la Slovène Dalila Jakupovic et la Russe Yana Sizikova 6-4, 4-6 et 10/8 au super jeu décisif. Le match a duré 1 heure et 41 minutes.

En demi-finale, Mertens et Kudermetova, têtes de série numéro 1, joueront contre les Russes Anastasia Pavlyuchenkova et Anastasia Potapova (N.4).

Plus tôt dans la journée, Elise Mertens (N.1), 25 ans, 17e mondiale, s’était qualifiée pour les quarts de finale en simple en battant en effet la Suissesse Viktorija Golubic (WTA 86), en trois sets - 6-4, 4-6, 6-1- au bout d’un gros duel de 2 heures et 18 minutes de match.

La numéro 1 belge affrontera pour une place dans le dernier carré la Tchèque Katerina Siniakova, 69e mondiale, 24 ans.