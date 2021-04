ATP Barcelone: Rafael Nadal passe le cap de Nishikori en trois sets et rejoint Norrie en quarts de finale

Déjà poussé aux trois sets au tour précédent par le Biélorusse Ilya Ivashka, 111e mondial et issu des qualifications, au bout de deux heures et 19 minutes de match, Rafael Nadal a eu besoin encore de trois manches jeudi en 8es de finale du tournoi ATP 500 de Barcelone, pour écarter de son chemin le Japonais Kei Nishikori, 39e joueur du monde.

Le Majorquin, première tête de série et 3e mondial, avait pourtant entamé son duel sur les chapeaux de roues s’imposant 6 jeux à 0 dans le premier set. Nishikori s’est repris ensuite, mais n’a pas pu barrer la route de l’Espagnol s’inclinant en fin de compte 6-0, 2-6 et 6-2 au bout de 2 heures et 19 minutes aussi.

En quarts de finale, ce n’est pas David Goffin que Rafael Nadal rencontrera. Le Liégeois, blessé aux adducteurs, a en effet dû renoncer dans le deuxième set de son match contre le Britannique Cameron Norrie (ATP 58). Le numéro 1 belge, 12e mondial, a dû jeter l’éponge après avoir perdu le premier set 6-0 et alors qu’il menait dans le second (3-5).

Rafael Nadal, 34 ans, reste ainsi en piste pour tenter d’aller chercher un 12e titre sur la terre battue catalane.