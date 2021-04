La représentation des jeunes dans les parlements de par le monde augmente, mais lentement

Les parlements de par le monde se sont quelque peu rajeunis ces dernières années, mais la part des jeunes reste limitée et les évolutions sont très variables d’un pays à l’autre, selon un rapport publié jeudi par l’Union interparlementaire (UIP), l’organisation des parlements des États souverains.

En Belgique, c’est surtout au Sénat que les chiffres sont bons, avec une forte amélioration à la suite des dernières élections (2019). Le pays est même listé comme numéro 1 en ce qui concerne la part des moins de 30 ans (10%), de moins de 40 ans (41,67%) et de moins de 45 ans (48,33%) pour les membres de la chambre haute de son parlement national. Ce qui la place respectivement devant la Somalie, le Burundi et l’Afghanistan dans les classements pour ces trois tranches d’âge. À noter que cela tient compte de l’âge des sénateurs dans l’année du début de législature, donc 2019 en Belgique.

Pour la Chambre des représentants, la Belgique n’atteint le top 10 mondial que pour les moins de 45 ans, avec 54% des élus (9e). L’Assemblée nationale arménienne (monocamérale, forme parlementaire comptabilisée avec les chambres basses) culmine à près de 72% de moins de 45 ans, 57,58% de moins de 40 ans (1ere du ‘classement’) et 12,12% de moins de 30 ans (2e derrière la Norvège).

Globalement, c’est dans les pays nordiques (8,16% en moyenne) et en Amérique du Sud (6,3% en moyenne) que l’on constate la plus forte proportion de parlementaires de moins de 30 ans. La Norvège compte ainsi 13,6% de très jeunes (30 ans) dans son «Storting» (monocaméral). Amérique du Sud (29,8%) et pays nordiques (29,2%) sont également en tête pour les moins de 40 ans. Si l’on élargit jusqu’à 45 ans, les pays nordiques restent des précurseurs (44,4% en moyenne) mais l’Asie centrale (43% en moyenne) entre dans la danse aussi, emmenée par le Turkménistan.

«L’un des principes fondamentaux de la démocratie est que les systèmes politiques doivent refléter la société dans son ensemble et représenter les aspirations et l’intérêt de tous les citoyens. Or les jeunes demeurent sous-représentés au parlement et dans la vie politique en général, et cette question devient de plus en plus problématique», observe en préambule du rapport Martin Chungong, secrétaire général de l’UIP. Il y a eu des progrès par rapport au précédent état des lieux (2018), note l’UIP, mais qui doivent être renforcés, «d’autant plus que les jeunes seront davantage impactés par les changements climatiques et d’autres difficultés concrètes».

Sur les 118 pays comptabilisés dans ces statistiques, seuls 2,6% des parlementaires ont moins de 30 ans. Près de 37% de toutes les chambres parlementaires prises en compte ne comportent aucun représentant de moins de 30 ans.

Une meilleure répartition entre les âges est généralement corrélée avec une meilleure représentation des femmes, note l’UIP: elles tendent à être plus présentes parmi les élus plus jeunes, tandis que la dominance numéraire des hommes s’accroit dans les tranches d’âge supérieures.

L’âge d’éligibilité est un obstacle majeur à la représentation des jeunes au parlement, dans de nombreux pays. Les droits d’inscription à payer pour se porter candidat également. Instaurer des quotas de jeunes dans les parlements, plafonner les dépenses électorales et créer des conditions d’emploi adaptées à la vie des jeunes élus (accueil d’enfants au sein du parlement, possibilité de voter à distance, etc.) sont autant de pistes qui peuvent en revanche favoriser leur participation, expose l’UIP.