Coronavirus: commerces, activités culturelles, sportives et terrasses rouvriront «autour de la mi-mai» si la situation sanitaire le permet

Les «commerces, certaines activités culturelles et sportives et les terrasses» pourraient rouvrir «autour de la mi-mai», sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et sous certaines «conditions» qui pourraient être «territorialisées», a déclaré jeudi le Premier ministre Jean Castex.

«A partir du 3 mai également, nous pourrons lever les contraintes de déplacement en journée et envisager, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, un nouveau train de réouverture autour de la mi-mai qui pourrait commencer par les commerces, certaines activités culturelles et sportives et les terrasses» a-t-il précisé lors d’une conférence de presse.

Plus d’infos à venir.