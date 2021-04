TC Neufchâteau: faux candidats de télé-réalité et escrocs sous le couvert de la défense de la Mémoire

Le tribunal correctionnel de Neufchâteau a condamné, jeudi, un couple originaire de Flandre à 15 et 12 mois de prison pour faits d’escroqueries et grivèlerie, au cours de l’été 2016 sous le couvert d’une soi-disant association, SAGSAM-RIP, dont le but était de défendre le travail de mémoire des conflits en Ardenne.

Les époux avaient sillonné les régions de Bouillon, Bièvre, Daverdisse, Vresse-sur-Semois ou Paliseul, en présentant leur projet de tourisme de mémoire ou la mise sur pied d’événements.

Le couple a laissé des ardoises auprès de gîtes et établissements de la région. Des donateurs dupés ont aussi voulu aider la prétendue association via un système d’adhésion. Les personnes croyant bien faire ont reçu des cartes de soutien à vendre mais en laissant une caution. Le couple a encore perçu un acompte pour souper qui n’a jamais eu lieu à Vresse-sur-Semois.

Les époux avaient, par ailleurs, approché un établissement de Porcheresse (Daverdisse) en vue de commander un repas de noces; en inventant avoir été choisis comme candidats de l’émission de télé-réalité «4 mariages pour une lune de miel», diffusée sur TF1. Le banquet filmé aurait eu comme thématique la Guerre.

Les époux ne sont pas déplacés devant le tribunal mais avait chargé leur avocat de les représenter. Leur conseil avait notamment avancé le fait que le prévenu qui avait «des idées» mais «pas d’argent» n’avait pas pensé aux conséquences. Dans son jugement, le tribunal de Neufchâteau retient par contre que le couple avait des antécédents judiciaires.