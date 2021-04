Camps d’été: «Nous demandons au minimum les mêmes conditions qu’en 2020»

Les mouvements de jeunesse ne se font peut-être pas autant entendre que d’autres secteurs, mais ils n’en espèrent pas moins des perspectives claires du Comité de concertation de ce vendredi, pour la période des camps d’été.

La demande consiste à pouvoir organiser ces camps au minimum dans le cadre qui avait été élaboré pour l’été 2020… et même de façon plus assouplie si possible. Il avait été décidé d’autoriser des camps sous forme de bulles, accueillant au maximum 50 personnes, accompagnateurs compris. C’est d’ailleurs cette demande que les ministres de la Jeunesse, dont la francophone Valérie Glatigny (MR), ont formulée par courrier au Premier ministre.

«Les camps de l’an dernier se sont extrêmement bien déroulés: 95 000 jeunes francophones, tous mouvements confondus, seulement 0,02% cas de contamination et deux fermetures de camps, pour lesquelles on n’est même pas certain que la contamination soit survenue sur place», explique Gilles Beckers, responsable des relations publiques des Scouts. Autres arguments avancés: la période estivale, moins propice à la propagation du virus, et la campagne de vaccination qui aura progressé. Tout cela sans compter l’énorme bénéfice que retirent les jeunes de ces camps.

Bulles fermées

On comprendrait donc mal, dans les mouvements de jeunesse, que le cadre soit plus restrictif qu’en 2020, d’autant plus «que les camps se déroulent en bulles hermétiques. Pour le suivi et le tracing, c’est d’une facilité déconcertante», glisse Gilles Beckers.

Les Scouts, comme les autres mouvements, attendent des perspectives pour l’été, ne serait-ce que pour avancer d’un point de vue organisationnel. Face à l’incertitude, le ras-le-bol s’installe, mais pas forcément la colère, à ce stade. «Il faut dire que dans l’absolu, les mouvements de jeunesse ont continué à fonctionner. Nous n’avons pas vraiment été mis à l’arrêt comme certains secteurs», poursuit Gilles Beckers. Et à l’approche du blocus et des examens, l’urgence se fait sans doute moins sentir qu’ailleurs.