Sommet mondial sur le climat: «Nous sommes au bord du gouffre», déclare Antonio Guterres

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé jeudi les dirigeants mondiaux à prendre des mesures plus concrètes dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il prône une coalition mondiale pour la neutralité climatique.

Cela devrait impliquer tous les pays, régions, villes, entreprises et industries, a-t-il déclaré lors du sommet virtuel sur le climat organisé par la Maison Blanche.

La prochaine décennie devrait être une «décennie de transformation», a déclaré M. Guterres. Tous les pays doivent fixer des objectifs plus ambitieux, notamment des taxes sur les émissions de CO2, a-t-il ajouté. Le charbon et le pétrole ne devraient plus être financés et devraient être abandonnés progressivement dans les pays développés d’ici 2030. «Nous sommes au bord du précipice. Nous devons nous assurer que la prochaine étape va dans la bonne direction», a déclaré M. Guterres.

Le sommet virtuel de deux jours sur le climat, organisé par le président américain Joe Biden, réunira 40 dirigeants mondiaux, dont le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine. Ils échangeront des idées sur la manière dont le monde devrait rester sur la bonne voie pour atteindre les objectifs climatiques de Paris. Le sommet sert de préparation à la conférence sur le climat qui se tiendra à Glasgow plus tard dans l’année.