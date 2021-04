L’obligation générale de conserver les données télécom est annulée

La Cour constitutionnelle a annulé jeudi plusieurs articles de la loi de 2016 relative à la collecte et à la conservation des données dans le secteur des communications électroniques.

Cette loi impose aux opérateurs télécom, fournisseurs d’accès à internet et autres, une obligation générale de conservation des données générées ou traitées par eux. Des recours en annulation ont été introduits pas l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, la Ligue des droits humains et l’Académie fiscale.

La Cour leur a donné raison. En application de la jurisprudence européenne, elle a estimé qu’«une conservation généralisée et indifférenciée, par les opérateurs et fournisseurs de services de communications électroniques, des données d’identification, des données d’accès et de connexion», etc. violait la Constitution.

L’arrêt ne maintient pas les effets des dispositions annulées provisoirement malgré la demande du gouvernement. Les conséquences de l’arrêt pourraient être importantes puisque les données électroniques sont utilisées dans de nombreuses enquêtes criminelles.

«Il appartient au juge pénal compétent de statuer, le cas échéant, sur l’admissibilité des preuves qui ont été recueillies lors de la mise en œuvre des dispositions annulées», précise la Cour.

Est-ce à dire que l’irrégularité de ces preuves entraînerait l’anéantissement des procédures pénales où elles sont utilisées? Le professeur Damien Vandermeersch (UCL), interrogé par l’Agence Belga, s’est montré prudent. «Nous disposons de la jurisprudence Antigone qui permet ne pas mettre en péril un procès dès lors que le droit à une procédure équitable a été respecté. Et, dans ce cas, le juge d’instruction s’est fondé sur une loi pour recueillir ces preuves», a-t-il expliqué.

Le gouvernement tenait à l’oeil cet arrêt depuis sa mise en place, ont expliqué les ministres de la Justice, des Télécommunications et de la Défense, Vincent Van Quickenborne, Petra De Sutter et Ludivine Dedonder. Une loi de réparation sera déposée.

«Nous avons vu venir cet arrêt. Nous allons maintenant l’examiner en détail et le traduire dans une loi de réparation à laquelle nous travaillons d’arrache-pied et que nous voulons faire approuver par le Parlement le plus rapidement possible», a expliqué Mme De Sutter.

«Dans 90% des affaires pénales, la justice et la police utilisent des données téléphoniques pour les résoudre. C’est précisément pour cette raison que ces données constituent une arme essentielle pour nos services de renseignement et de sécurité dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme. Il va sans dire que nous tiendrons compte de la décision de la Cour constitutionnelle. C’est pourquoi, depuis l’entrée en fonction du gouvernement, nous préparons une solution qui assure une proportionnalité suffisante et garantit le respect de la vie privée. Maintenant que la Cour constitutionnelle a précisé les conditions que doit remplir la conservation des données, nous sommes en mesure au gouvernement de finaliser le nouveau dispositif et de le soumettre prochainement au parlement», a ajouté M. Van Quickenborne.