Le calendrier actualisé pour Stoffel Vandoorne

Quatre rendez-vous supplémentaires ont été ajoutés au calendrier de la saison de Formule E, le championnat du monde des voitures électriques, ont annoncé les organisateurs jeudi.

Ainsi les 8e et 9e courses auront bien lieu au Mexique les 19 et 20 juin, mais le E-prix se déroulera à Puebla au lieu du circuit Hermanos Rodriguez à Mexico City transformé en hôpital en raison de la crise sanitaire.

New York accueillera les deux courses suivantes les 10 et 11 juillet à Brooklyn. Londres s’occupera d’organiser les 12e et 13e courses les 24 et 25 juillet. Enfin, la Formule E s’achèvera avec le E-Prix d’Allemagne à Berlin les 14 et 15 août.

Par contre les E-Prix de Marrakesh et Santiago au Chili prévus initialement les 22 mai, 5 et 6 juin, ont été supprimés du calendrier de cette 7e saison en raison des conséquences de la crise sanitaire du coronavirus.

Santiago, Sanya et Seoul, par ailleurs, retrouveront une place lors de la Saison 8, avec des spectateurs, ont ajouté encore les organisateurs.

Après quatre courses cette saison, Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) occupe la 4e place au classement général avec 33 points grâce à sa victoire à Rome il y a dix jours. Le Britannique Sam Bird (Jaguar Racing) occupe la tête avec 43 points.

Les prochaines courses auront lieu ce week-end à Valence, Espagne.