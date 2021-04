Tournaisis: un motard flashé à 142 km/h sur une route limitée à 70 km/h

Les services de police de la zone du Tournaisis ont mené des contrôles de vitesse la semaine dernière. Plus de 5 800 véhicules étaient concernés.

Lors de ces opérations, de nombreux endroits, où les automobilistes ont souvent le pied lourd, ont été ciblés: l’avenue d’Audenarde à Kain, la chaussée de Lille à Marquain, la rue René Lefebvre à Lamain, la chaussée de Frasnes à Rumillies, les routes Provinciale et de Velaines à Mourcourt, la rue de Tournai à Templeuve, la Grand-route et à la rue Wirie à Gaurain, le Grand Chemin à Béclers, la Grand-Route à Barry, la chaussée de Lille à Orcq ou encore la chaussée Montgomery à Rumes.

Parmi les 5 803 véhicules contrôlés, 205 étaient en infraction. On ne peut que déplorer l’attitude de certains automobilistes, vu les excès de vitesse relevés. Dans des zones limitées à 50 km/h, des conducteurs ont été flashés à 90 et 93 km/h. Un motard a, quant à lui, été photographié à 99 km/h, soit près du double (!) de la vitesse autorisée.

En ce qui concerne les secteurs réduits à 70 km/h, des automobilistes ont été pris à 101, 102, 103 et même 111 km/h. Des motards ont été photographiés à 104, 111, 128, 140 et 142 km/h, notamment sur la Grand-Route à Barry et sur la chaussée de Lille à Orcq.