Le nombre de voitures neuves immatriculées au plus bas depuis plus de 10 ans

Les 119.237 voitures neuves immatriculées au premier trimestre 2021 représentent le plus faible résultat pour le marché depuis plus de 10 ans, indique jeudi la fédération belge du secteur automobile (Febiac) dans son analyse trimestrielle.

Ce chiffre est de près de 30.000 unités (-25,5%) sous la moyenne des premiers trimestres mesurée entre 2011 et 2021.

La Febiac souligne que la hausse des immatriculations enregistrée en mars s’explique par la «comparaison trompeuse» entre un mois complet d’activité en 2021 contre un demi-mois seulement en 2020, en raison des mesures de confinement. Pour obtenir une image réelle de la situation, elle a donc analysé les résultats des années précédentes.

Malgré la crise du coronavirus, les deux-roues motorisés se portent bien avec 6.318 immatriculations au premier trimestre, en progression de 8,6% par rapport à 2020 et de 3% par rapport à la moyenne des premiers trimestres mesurée entre 2011 et 2021. La Febiac souligne le «haut niveau de flexibilité et de liberté individuelle» de ce moyen de déplacement, surtout en temps de Covid-19.

Les immatriculations de véhicules utilitaires légers ont également progressé (+0,75% en un an, +18,6% par rapport à la moyenne des premiers trimestres de 2011 à 2021). Les immatriculations de véhicules utilitaires lourds enregistrent par contre un retrait de -16,3% (<16 tonnes) et de -15,4% (>16 tonnes) par rapport à la moyenne des dix dernières années.