Rappel utile: les écoles ferment ce vendredi 30 avril 2021

Envie d’un long week-end avec vos enfants? On récapitule les congés scolaires à venir.

Les vacances de Pâques, allongées d’une troisième semaine due à la crise du Covid-19, à peine derrière nous, les écoles de l’enseignement en Wallonie-Bruxelles vont à nouveau fermer leurs portes le 30 avril prochain. Rien à voir avec la pandémie cette fois. Cette date était inscrite dans le calendrier officiel des congés scolaires dès septembre et sert de compensation au 1er mai, fête du travail, qui tombe un samedi cette année.

Deux semaines plus tard, le week-end sera encore un peu plus long pour les écoliers avec le jeudi de l’Ascension le 13 mai suivi du pont le vendredi 14.

Autrement dit, à tous ceux qui ne travaillent pas dans l’enseignement et qui voudraient profiter de leurs enfants, pensez à lancer votre week-end du 1er et 2 mai dès le vendredi 30 avril. Et octroyez-vous une pause le 14 mai afin de profiter d’un week-end de quatre jours.

Le lundi de Pentecôte tombe quant à lui le 24 mai. Restera alors la dernière ligne droite avant les vacances d’été qui débuteront le jeudi 1er juillet.

Parmi les autres jours fériés de 2021, retenons encore la Fête nationale, qui aura lieu un mercredi, mais aussi l’Assomption, le dimanche 15 août, le lundi 1er novembre, le jeudi 11 novembre, jour de l’Armistice, et le samedi 25 décembre, jour de Noël.