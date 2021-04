Une journée pyjama à l’école le 29 avril par solidarité envers les enfants malades

Qui n’a jamais rêvé qu’il se rendait à l’école en pyjama? Le 29 avril, ce sera la tenue suggérée par l’association ClassContact.

Elle organise dans les écoles un concours de photo de classe un peu particulière par solidarité envers les enfants malades empêchés de fréquenter les bancs scolaires.

Concrètement, la classe choisit un nom d’équipe et un responsable inscrit celle-ci sur le site de ClassContact. Le 29 avril, ce responsable prend une photo de classe originale (et en pyjama) et la poste sur la plateforme de l’ASBL. Ensuite, place aux votes pour déterminer le cliché le plus étonnant. Les classes lauréates pourront notamment remporter un ballon de foot signé par les Diables rouges Eden Hazard et Thomas Meunier.

Fondée en 2006, l’ASBL ClassContact met du matériel à disposition des écoles et des enfants déscolarisés pour cause de maladie, accident ou encore handicap, afin que ces élèves puissent poursuivre leur scolarité en restant connectés à leur classe et ainsi préserver le lien avec leurs camarades. Grâce à ce dispositif, neuf élèves concernés sur dix réussissent leur année scolaire, selon les chiffres de l’association.

Actuellement, ClassContact aide une centaine d’enfants et cumule 5.300 semaines connectées. Son objectif est de relier 400 enfants par an, ce qui équivaut à 20.000 semaines connectées en Bruxelles-Wallonie.

En 2019, 363 écoles ont participé à la journée pyjama.