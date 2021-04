Amours et monstres: 5 séries coréennes à dévorer sur Netflix

Les séries sud-coréennes injectent un vent de fraîcheur et de folie dans le catalogue du leader mondial du streaming.

La télévision sud-coréenne est une terre de paradoxes. La production locale adore copier les séries étrangères à succès. Exemples: ses remakes de Esprits criminels, The Good Wife, Designated Survivor et bientôt La casa de papel. A contrario, elle produit à haute cadence des feuilletons originaux et exporte avec succès ses «kdramas».

Toujours soucieux de ratisser large, Netflix accueille régulièrement de nouvelles séries sud-coréennes. Par leur audace, leurs thèmes, leurs codes, elles apportent souvent un vent de fraîcheur.

Découvrez ci-dessous notre sélection de 5 séries coréennes à découvrir sur Netflix.

1. Sisyphus

Science-fiction, 2021. Avec Park Shin-hye, Cho Seung-woo, Heo Joon-seok. 1 saison, 16 épisodes.

En une phrase. Une guerrière du futur traverse le temps pour aider un ingénieur visionnaire à éviter une catastrophe planétaire.

L’avis express. Le présent et le futur sont inextricablement mêlés dans cette intrigue complexe et spectaculaire.

2. My Holo Love

Science-fiction, 2020. Avec Ko Sung-hee, Yoon Hyun-min, Choi Yeo-jin. 1 saison, 12 épisodes.

En une phrase. Incapable de reconnaître les visages, une jeune femme teste des lunettes qui la connectent à une intelligence artificielle bienveillante.

L’avis express. Le scénario pose une question épineuse: est-il possible de tomber amoureux d’une intelligence artificielle qui répond à vos besoins?

3. Demon Catchers

Fantastique, 2020. Avec Jo Byung-gyu, Yoo Jun-sang, Kim Se-jeong. 1 saison, 16 épisodes.

En une phrase. Frappé par une lumière divine, So Mun intègre une équipe de chasseurs de démons planquée dans un restaurant de nouilles.

L’avis express. Grand succès à la télévision coréenne, cette série assure le show. La chasse aux monstres est folle et débridée.

4. Sweet Home

Horreur, 2020. Avec Song Kang, Lee Jin-wook, Lee Si-young. 1 saison, 10 épisodes.

En une phrase. Un jeune homme endeuillé est contraint d’organiser la résistance contre les monstres qui attaquent son voisinage.

L’avis express.Sweet home la série est aussi sanguinolente et glauque que Sweet Home le manga en ligne. C’est une décharge d’adrénaline.

5. The School Nurse Files

Fantastique, 2020. Avec Jung Yu-mi, Nam Joo-hyuk, Moon So-ri. 1 saison, 6 épisodes.

En une phrase. L’infirmière du lycée est le seul rempart contre des ectoplasmes menaçants nés des résidus des désirs humains.

L’avis express. L’héroïne est décalée et impertinente. Le récit alterne les genres, du loufoque à la romance. Le mélange est atypique mais explosif.