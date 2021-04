Cinq nouvelles destinations pour Brussels Airlines cet été

La compagnie aérienne Brussels Airlines va élargir son réseau en raison de la reprise de la demande pour des vols.

Ces prochains mois, le réseau évoluera vers près de 80 destinations. Cinq nouveaux trajets s’ajoutent: vers Bordeaux, Francfort, Tanger, Nador et Al Hoceima.

Ces derniers mois, la compagnie s’est concentrée vers des vols essentiels, principalement à destination ou en provenance d’Afrique, complétés par une série de vols européens pour rapatrier des voyageurs africains. En février, le réseau ne comprenait que 25 destinations.

Des nouvelles perspectives s’offrent pour la compagnie. L’interdiction belge des voyages non-essentiels a été levée et de plus en plus de gens sont vaccinés. La demande de vols reprend doucement aussi.

En mai, Brussels Airlines desservira à nouveau l’Autriche, Israël et l’Écosse, avec des destinations supplémentaires en Grèce, en Italie et en Espagne. La plus grande vague est prévue pour juin, avec plus de 25 destinations supplémentaires (dont l’Arménie, la Croatie, la Norvège, la Russie et la République tchèque). Les vols long-courriers vers l’Amérique du Nord reprendraient également à la mi-juin. Et vers la même période, la fréquence sur les destinations africaines sera augmentée, et Luanda, la capitale de l’Angola, sera également réintroduite dans le réseau.