Rallye de Croatie: Thierry Neuville (Hyundai i20), 2e chrono du shakedown jeudi matin

Thierry Neuville (Hyundai i20) a été crédité du deuxième chrono du shakedown en prélude au Rallye de Croatie, troisième étape du championnat du monde des rallyes WRC, jeudi à Medvedgrad près de Zagreb.

Le pilote belge, deuxième au championnat du monde des pilotes, n’a été devancé que par le Gallois Elfyn Evans (Toyota) sur un parcours de 4,6 km, pour 7/10es de secondes, disputé dans des conditions sèches et ensoleillées.

Thierry Neuville a cependant connu quelques soucis moteurs lors de son premier passage le forçant à rentrer à l’assistance, rapporte la RTBF. Le leader au championnat du monde, le Finlandais Kalle Rovanpera a signé le troisième temps à 1.3 d’Evans.

Copilote du Français Adrien Fourmaux (M-Sport Ford Fiesta WRC) , Renaud Jamoul a réussi le septième temps pour ses débuts au plus haut niveau, à 4 seccondes et 1/10e d’Evans.

Intégré pour la première fois au calendrier, ce Rallye de Croatie s’étendra, à partir de vendredi, sur vingt étapes spéciales (ES), 100% asphaltée.

Vendredi seront proposés au menu quatre secteurs chronométrés assez courts (Rude-Plešivica, Kostanjevac-Petruš Vrh, Jaškovo-Mali Modruš Potok et Peurkovo Brdo-Mrežniki Novaki), rythmés par des crêtes et des bosses piégeuses dans les régions montagneuses de Samoborsko Gorje, Žumberak et Karlovac, au sud-ouest de Zagreb. Deux boucles séparées d’une assistance sont au programme pour une étape longue de 99,82 km.

La même région accueille samedi un format similaire. Des passages difficiles d’une vingtaine de kilomètres attendent les concurrents avec Mali Lipovec-Grdanjci et Stojdraga-Gornja Vas avant une spéciale plus courte, Kraši-Vrškovac Vinski Vrh-Duga Resa 1. Après un retour au parc d’assistance, ce parcours sera répété l’après-midi. Les huit spéciales cumulent 121,92 kilomètres chronométrés.

Dimanche, l’ultime journée proposera des routes plus larges. Tracée sur la montagne Medvednica au nord de Zagreb, Bliznec-Pila est la plus longue spéciale du rallye avec 25,20 km avant que les équipages affrontent Zagorska Sela-Kumrovec. Ces deux spéciales techniques sont empruntées à deux reprises pour un final se jouant sur 77,06 km.

Les vingt spéciales totalisent 300,32 kilomètres sur un parcours total de 1270,89 kilomètres.