Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

3.500 contaminations en moyenne par jour, ça ne bouge pas dans les hôpitaux

Entre le 15 et le 21 avril, il y a eu en moyenne 241,6 admissions à l’hôpital chaque jour pour cause de coronavirus.

Philippe Devos: «La vaccination reste l’atout majeur mais...»

Médecin en unité de soins intensifs et acteur en première ligne de la crise sanitaire depuis bientôt un an et demi, le docteur Philippe Devos appelle les membres du comité de concertation à changer leur fusil d’épaule et s’ouvrir à d’autres stratégies que de toujours prôner exclusivement la vaccination.

Un label «Covid safe»: intéressant mais compliqué

Alexander De Croo est-il disposé à instaurer une gestion du risque plutôt qu’une gestion de crise? Il n’est pas contre, en tout cas.

