VIDÉO | Malou veut mettre fin au «diktat» du cheveu lisse

Une campagne de crowdfunding

Pour mener à bien son projet et compléter son apport personnel en vue de l’achat d’un premier stock de produits, Malou Lourtie a lancé une campagne de crowdfunding sur la plateforme liégeoise Crowd’in.

«La boutique offrira une gamme de produits et d’accessoires non agressifs et adaptés aux cheveux texturés; elle se voudra également un lieu de bienveillance et de conseil, pour tous, hommes, femmes et enfants».

Des ateliers seront organisés pour faciliter les moments de soins: «qu’ils deviennent un réel moment de détente, et qu’ils permettent de ne pas gaspiller son argent dans des produits inefficaces et toxiques».

Kiburi compte aussi montrer aux parents comment prendre soin des cheveux naturels de leurs enfants «en évitant les grosses larmes!».