Dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce jeudi

Un rapport «Get Up Wallonia» pour rebondir après la crise, triste ambiance au sommet du Mur de Huy, Saint-Feuillien se lance dans la bière sans alcool: voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi 22 avril.

1. La Wallonie post-Covid: 51 pistes dans le rapport Get Up Wallonia

La relance wallonne est sans doute là, en germe, dans ce rapport «Get Up Wallonia». Il a été remis hier à Elio Di Rupo. Le Conseil stratégique a fait son job. Mais il y a encore de la route à faire. «C’est une démarche unique inédite dans l’histoire de la Wallonie»

2. Au 1er juin, il faudra certifier votre réseau d’eau

À partir du 1er juin, les nouvelles constructions devront obtenir le certificat CertIBEau, pour obtenir un raccordement au réseau d’eau. «Cela représente une nouvelle opportunité, souligne Thierry Ney, porte-parole du Forem. On a convenu d’un certain nombre de personnes à former en fonction des certificats à délivrer.» Une première estimation table sur 6 800 certificats pour l’année 2020.

3. Vaccin: objectif «bien universel»

Reconnaître les vaccins Covid comme un bien public mondial: humanisme ou égoïsme? Les deux, mon général, dit-on en Communauté française. Entretien avec Matthieu Daele: «Les bénéfices privés sont déjà acquis. On peut penser un peu aux bénéfices publics.»

4. Trouver l’épanouissement, quitte à changer de boulot

Changer de carrière pour faire sens n’est ni un caprice, ni un effet de mode. Pour la sociologue Nathalie Burnay, la tendance est profonde.

5. Mouettes et échasses, de retour dans la réserve du Haut-Geer?

Certaines espèces semblent revenir à la réserve du Haut-Geer, malgré la débauche d’incivilités vue à la fin du mois de mars. . «C’est encore à confirmer, informe Alain Martens, conservateur de la réserve, mais on constate que certaines de ces espèces semblent vouloir y revenir, notamment pour y assurer leur nidification.»

6. Flèche wallonne: «triste ambiance» sur le Mur de Huy

C’est pratiquement à huis clos que Julian Alaphilippe et Anna van der Breggen ont remporté la 85e édition de la Flèche wallonne. «C’est une triste ambiance, regrette le ministre Christophe Collignon. D’habitude, c’est un rendez-vous incontournable pour nous et la population.»

7. Amay: un terrain d’accueil permanent pour les gens du voyage?

La Commune d’Amay a-t-elle trouvé la localisation de son futur site permanent d’accueil des gens du voyage? Le terrain d’accueil est envisagé le long de la «4 bandes». Reste à l’acheter et l’aménager...

8. La brasserie Saint-Feuillien se lance dans la bière sans alcool

La brasserie Saint-Feuillien réactive sa Grisette Fruit des Bois en la transformant en bière sans alcool. Elle devient la première bière fruitée bio en Belgique. Objectif: répondre à une demande grandissante et se renforcer à l’exportation.

9. Le khorasan, un blé ancestral bon pour la santé

Aussi appelé blé khorasan, le Kamut est une céréale ancienne relativement peu connue. Pourtant, les propriétés nutritionnelles de ce cousin du blé sont nombreuses.

10. Le futur coach à Charleroi? «Plus en phase avec les méthodes actuelles»

L’administrateur délégué du Sporting de Charleroi Mehdi Bayat a répondu aux questions (plus de 700 reçues!) des internautes et de la presse ce mercredi, au lendemain de l’annonce de la séparation avec l’entraîneur Karim Belhocine. Il a forcément été question de son futur successeur.

