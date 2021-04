VIDÉO | Pour Philippe Devos, si la vaccination reste «l’atout majeur», il faut désormais «s’orienter vers quelque chose de plus agile»

Les limites du tout-à-la-vaccination

Le médecin liégeois le rappelle: «Je ne suis pas virologue, je suis médecin.» Et c’est en cette qualité de médecin de première ligne depuis bientôt un an et demi qu’il analyse la stratégie prônée par les gouvernements.

Un «risque que le plan échoue»

Philippe Devos encourage toute personne âgée de plus de 55 ans et présentant des comorbidités à se faire vacciner. © Jacques Duchateau «On a l’impression que le gouvernement mise tout sur la stratégie 100% vaccins et que la libération de toute la population sera liée au fait d’atteindre un taux de vaccination suffisant, or on voit quand même qu’il y a dans la population toute une série de gens qui n’ont pas l’intention de se faire vacciner. Et donc je serais quand même rassuré si on misait quand même sur d’autres choses également.»

Et si la vaccination reste «l’atout majeur», Philippe Devos veut voir plus loin: «Il y a quand même des risques que [ce plan] échoue. Parce que l’adhésion ne sera peut-être pas suffisante pour que l’on atteigne cette fameuse immunité de groupe.»

Le «Covid safe», une «excellente solution»

«Aujourd’hui, aux soins intensifs, ce sont des soixantenaires que nous avons, observe encore le docteur Devos. Nous n’avons plus de septantenaires ou d’octogénaires. Ce qui remplit [les unités de soins intensifs] désormais, ce sont des gens de 55 et 65 ans qui sont à risque: avec de l’obésité ou autre. Ils doivent s’inscrire à la vaccination. Et malheureusement, on en a ici dans nos services qui ont reçu leur convocation, mais qui n’y sont pas allés. Et maintenant ils sont ici, en réanimation.»

On a ici dans nos services [des patients] qui ont reçu leur convocation, mais qui n’y sont pas allés. Et maintenant ils sont ici, en réanimation.

Parmi les autres pistes à explorer, Philippe Devos n’a pas manqué de citer l’idée du «Covid safe», qui, «pour cette année», n’est «pas une bonne, mais une excellente solution».

+ RELIRE | Un label «Covid safe»: intéressant mais compliqué