Le groupe de supermarchés Carrefour veut recruter 70 profils IT d’ici juillet prochain en Belgique, annonce jeudi le groupe dans un communiqué.

Les fonctions proposées sont très variées: des Team Managers, des Project et Program Managers, des Tests Engineers, des Business et Technical Analysts, des Systems et Security Engineers, des Agents Helpdesk, etc.

«La révolution du retail impacte fortement le secteur qui est aujourd’hui en pleine transformation. Les détaillants doivent être capables de s’adapter rapidement pour suivre l’évolution de la technologie et aligner l’expérience d’achat aux exigences des consommateurs. La pandémie du coronavirus n’a fait qu’accélérer ce processus de transformation numérique», explique Carrefour.