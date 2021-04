VIDÉOS | Les Nets et les Sixers trébuchent, huitième victoire de rang pour les Knicks

Les deux premiers de la Conférence Est, Philadelphie et Brooklyn, se sont inclinés mercredi dans le championnat nord-américain de basket alors que New York a signé un huitième succès de rang.

Les patrons de l’Est lâchent du lest

Les deux premiers de la conférence est ont connu une mauvaise soirée mercredi.

A Tampa, où Toronto joue cette saison «à domicile» en raison des restrictions sanitaires liées au Covid-19, les Nets ont été battus 114-103 par les Raptors malgré une meilleure entame de match que leurs adversaires (36-23 après le premier quart-temps).

Toujours devant à la mi-temps, les joueurs de Steve Nash ont coulé pendant le troisième quart-temps (36-23) et ont pâti de l’absence de James Harden et Kevin Durant. Kyrie Irving a plus que compensé en frôlant le triple-double (28 points, 11 rebonds, 8 passes), mais Pascal Siakam (27 pts, 9 rbds) et OG Anunoby (25 pts) ont prouvé que les Raptors avaient du répondant.

27 for Siakam, 25 for OG Anunoby in the @Raptors victory vs. BKN. pic.twitter.com/33OR4qSVlE — NBA (@NBA) April 22, 2021

Deuxièmes de la conférence Est, les Nets ne se sont toutefois pas fait distancer par le leader Philadelphie, lui aussi dominé, sur son parquet, par Phoenix (116-113).

«Philly», privé de Ben Simmons, Tobias Harris et Seth Curry, tous touchés par des pépins physiques, a failli recoller au score dans les tous derniers instants du match.

Du bras droit, Joel Embiid a déclenché un tir puissant qui a traversé tout le terrain avant de rebondir sur les bords du panier...sans y rentrer pour de bon, enterrant les espoirs de prolongation des Sixers.

«La balle semblait bien partie quand j’ai amorcé le tir», a regretté Embiid, auteur de 38 points (17 rebonds).

Grâce à leur victoire, les Suns restent deuxièmes à l’Ouest, devant les Clippers tombeurs de Memphis (117-105) et Denver, plus fort que Portland (106-105).

Le succès des Nuggets leur mettra du baume au coeur, alors que leur meneur Jamal Murray est sur la touche à cause d’une rupture d’un ligament croisé du genou gauche. Le Canadien a été opéré, a annoncé Denver mercredi, mais pourrait être absent jusqu’à un an.

L’Israélien Deni Avidja l’a rejoint mercredi à l’infirmerie: le joueur des Wizards s’est fracturé la cheville lors de la victoire de Washington contre les Golden State Warriors (118-114), le sixième succès de suite pour les joueurs de la capitale américaine.

Le Jazz et les Knicks planent

Autre équipe en très grande forme, les New York Knicks ont profité des 40 points de Julius Randle pour battre Atlanta en prolongation (127-117), et s’installer seuls à la quatrième place à l’Est, juste devant leurs victimes du soir.

💪 40 PTS, 11 REB, 6 AST

💪 8th consecutive victory

💪 NYK moves into 4th in East



Julius Randle lifts the @nyknicks in OT! pic.twitter.com/nfUc4aFoHY — NBA (@NBA) April 22, 2021

Au Madison Square Garden, le N.30 a été efficacement secondé par Derrick Rose et Immanuel Quickley, tous deux auteurs de 40 points.

La tête de la conférence est toujours occupée par le Jazz, encore intraitable à Houston (112-89). Rudy Gobert a signé une solide prestation (19 pts, 18 rbds), au sein d’un collectif où six joueurs ont franchi la barre des dix points.

Utah dispose d’un solide matelas de deux victoires de plus et une défaite de moins que les Suns.

Dans les autres matches de la soirée, Oklahoma a encaissé une douzième défaite d’affilée contre Indiana (122-116) et Dallas a dominé Detroit 127-117 grâce au match très complet de Luka Doncic (30 pts, 10 rbds, 9 passes).

Les Mavericks sont septièmes à l’Ouest, et Miami occupe la même position à l’Est après sa victoire 107-87 contre San Antonio.