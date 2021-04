Temps sec et ensoleillé pour ce jeudi

La journée de jeudi débutera sous le soleil dans de nombreuses régions, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Des nuages bas pourraient déborder par le nord et le nord-est du pays en matinée. Quelques cumulus de beau temps et voiles d’altitude alterneront ensuite avec de larges éclaircies, mais le temps restera au beau fixe.

Les maxima varieront entre 8°C en Ardenne et en bord de mer, et se situeront le plus souvent aux alentours de 11 à 13°C dans les autres régions.

Le ciel sera généralement dégagé durant la nuit de jeudi à vendredi. Les températures redescendront aux alentours de -3°C en Ardenne, voire parfois davantage dans certaines vallées, et aux alentours de 0°C dans la plupart des autres régions. Les gelées au sol seront donc répandues.

Vendredi, le temps restera ensoleillé et frais. Les températures ne dépasseront pas 8 ou 9°C dans les Hautes Fagnes et 13 ou 14°C ailleurs.

