Le Cirque du Soleil annonce une reprise de ses spectacles

Le Cirque du Soleil a annoncé mercredi la reprise à partir de cet été aux États-Unis de quatre de ses spectacles emblématiques, interrompus pendant plus d’un an en raison de la pandémie.

Les spectacles «Mystère» et «O» reprendront à Las Vegas à partir respectivement du 28 juin et du 1er juillet, suivis de «Kooza» à Punta Cana, en République dominicaine, le 25 novembre, et de «Luzia» à Londres, le 12 janvier, a indiqué la troupe d’artistes circassiens dans un communiqué.

«C’est le moment que nous attendions tous», a déclaré Daniel Lamarre, PDG du Groupe Cirque du Soleil. «Près de 400 jours se sont écoulés depuis l’arrêt forcé de nos opérations et nous attendions notre retour sur scène avec impatience.»

Née au Québec en 1984, la troupe de saltimbanques avait dû annuler, en mars 2020, 44 productions aux quatre coins du monde en raison de la pandémie de coronavirus, mettant au chômage technique 4.679 acrobates et techniciens, soit 95% de ses employés.

La majorité d’entre eux avaient été licenciés en juin quand le groupe s’était placé sous la protection des tribunaux pour éviter la faillite.

La compagnie a été officiellement rachetée à l’automne par le fonds canadien Catalyst.