Les deux premiers matches de la finale des playoffs annulés à cause de Covid-19 à Braine

Les deux premiers matches de la finale des play-off de Top Division Women, le championnat de Belgique de basket féminin, entre Castors Braine et Namur ont été annulés à cause de cas de coronavirus chez les Brainoises. La finale se jouera donc sur une manche le 28 avril à Braine, a annoncé la fédération mercredi. «Après avoir pris connaissance de la communication de Castors Braine sur les infections au Covid-19 dans l’équipe et des avis médicaux du médecin contrôle, le département compétition de Basketball Belgium a décidé, lors de la réunion de ce jour d’annuler les deux premiers matches de la finale des play-off de la compétition TDW entre Namur Capitale et Castors Braine. Ces matchs étaient prévus le vendredi 23 avril et le dimanche 25 avril, mais n’auront pas lieu», a communiqué la fédération. La finale se jouera donc en une seule manche le mercredi 28 avril à 20h30 à Braine qui avait l’avantage du terrain grâce à sa première place lors de la saison régulière. «Si ce match ne peut avoir lieu, Castors Braine sera retiré de la compétition», a ajouté la fédération.

Castors Braine reste sur sept titres de champion de Belgique consécutifs. Namur sera-t-il champion sur tapis vert? Les questions sont, depuis ce mercredi, sur la table, de Basketball Belgium (la fédération qui gère notamment l’organisation du championnat de Top Division Women) en raison de quatre cas de Covid-19 parmi les joueuses de Braine, dont une dans le noyau élargi. Le règlement prévoit qu’avec trois cas positifs dans le noyau de dix joueuses (la liste a été établie en début de saison), le club peut décider de reporter le match. Ce mercredi matin, après un nouveau test positif d’une joueuse de la liste de dix (elles sont testées tous les jours), le club a pris la décision de prévenir la fédération et son adversaire, en l’occurrence Namur.