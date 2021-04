VIDÉOS | On analyse le final de Liège-Bastogne-Liège 2021: «La Redoute retrouve une place essentielle, ce qui est bien au vu son histoire»

Redoute, Forges et Roche-aux-Faucons pour départager les meilleurs

Si le peloton s’enfilera la côte de la Roche-en-Ardenne à l’aller, le retour de Bastogne s’annonce en effet terrible: pas moins de dix difficultés se dresseront devant les coureurs, amassées sur les 135 derniers kilomètres d’une course qui en compte pratiquement le double (259,2 km exactement).

«Pas une promenade de santé»

Ancien coureur professionnel, passé depuis de l’autre côté de la barrière en endossant la casquette de directeur sportif pour l’équipe Bingoal-Wallonie-Bruxelles, Christophe Brandt connaît particulièrement ces différentes côtes.

«C’est sûr que je les ai souvent montées à l’entraînement, sourit le Liégeois. Le moment charnière, c’est la côte de Wanne, à 80 kilomètres de l’arrivée. Après, tout va s’enchaîner. Mais il est vrai que la difficulté des côtes va se définir non seulement par leur exigence propre, mais aussi par leur position sur le parcours.»

Et donc si la côte de Saint-Roch ou encore la fameuse trilogie Wanne - Stockeu - Haute-Levée auront pour objectif de durcir la course, les trois dernières côtes du parcours devraient, elles, se révéler décisives. «En tout cas, ce ne sera pas une promenade de santé», sourit Brandt.

Amaury Sport Organisation

1. La Redoute

Dans le milieu du cyclisme, on la compare parfois à l’Alpe d’Huez, ou encore au Koppenberg. Située sur la commune d’Aywaille, surplombant Remouchamps, elle fut escaladée pour la première fois en 1974. Depuis, la Redoute

Joseph Bruyère y a forgé la clé de ses deux succès sur La Doyenne, en 1976 et 1978. Il y a quelques années, l’ancien champion nous parlait de « sa » côte: «Même si la bagarre n’y est plus aussi intense que dans les années 70 et que le peloton l’aborde beaucoup moins violemment qu’auparavant, ça reste une côte compliquée à aborder. Surtout après 200 kilomètres de course. Ceux qui n’ont plus les jambes y sautent, c’est inévitable!»

Une place essentielle dans le tracé

Moins en vue lors de précédentes éditions, la Redoute a bénéficié d’un changement de position sur le tracé de la part des organisateurs il y a maintenant deux ans. «Grâce à cela, la course est plus dynamique, observe Christophe Brandt. Elle arrive un peu plus tard et reprend ainsi une place essentielle dans le tracé. C’est une bonne chose au vu de l’importance qu’elle revête et de son histoire.»

Avec une pente moyenne dépassant les 9% et un passage à 20%, la Redoute est un lieu incontournable du parcours. Le public ne s’y trompe d’ailleurs pas, à l’instar des nombreux supporters de Philippe Gilbert qui ont pris pour habitude de se masser dans l’extérieur du premier virage, créant une atmosphère singulière sur ce haut lieu du cyclisme wallon. «La présence du public qui s’y amasse en fait un spectacle à lui tout seul», souriait d’ailleurs Joseph Bruyère.

Dans les pourcentages les plus raides, la Redoute s’apparente à un véritable cauchemar pour les coureurs. EdA - Romain Veys

2. Côte des Forges

Pendant longtemps, la côte qui s’étale sur le Thier des Forges au départ du hameau éponyme figurait la dernière difficulté avant la descente vers Liège. Et lorsque Saint-Nicolas et Ans sont venus s’ajouter au menu déjà copieux, les Forges continuaient de symboliser la sortie de l’Ardenne et l’entrée en pays liégeois.

«En fait, peu importent les côtes, énonce toutefois Christophe Brandt. Quand on arrive dans les 30 derniers kilomètres, ça pique aux jambes, comme on dit dans le milieu.»

Stan Ockers et Miguel Indurain

Rendue célèbre par les exploits du regretté Stan Ockers, qui établit sur ses pentes les prémices de ses plus grands succès avec la Flèche wallonne en 1953, suivie de Liège-Bastogne-Liège et du championnat du monde la même année, la côte des Forges

On se rappelle également qu’en 1995, l’Espagnol Miguel Indurain s’envolait flanqué du Belge Johan Bruyneel dans sa roue pour asseoir, déjà, les bases de son cinquième succès consécutif dans la Grande Boucle.

C’est dans cette côte historique pour le cyclisme belge que le regretté Stan Ockers construisit ses premiers grands succès, sur la Flèche wallonne 53, avant de s’adjuger Liège-Bastogne-Liège et le championnat du monde la même saison. EdA - Romain Veys

3. Côte de la Roche-aux-Faucons

Bombardée au rang de juge de paix de l’épreuve suite à la modification de parcours l’ayant replacé en dernière difficulté, la côte de la Roche-aux-Faucons terrorise le peloton.

Située à moins de 14 kilomètres de l’arrivée, elle est aujourd’hui plus que jamais décisive. «Là où elle est placée sur le parcours, elle est hyperdécisive, renchérit Christophe Brandt. En plus, c’est une côte particulièrement exigeante, qui se monte en deux paliers, dont un premier très raide.»

Les gars qui partiront là peuvent aller au bout.

Particulièrement étroite en sa base, la côte peut ainsi se révéler décisive… avant même son ascension. «C’est sûr qu’il ne faudra pas arriver avec 80 coureurs au pied de la Roche-aux-Faucons», souriait par exemple Romain Bardet avant de prendre le départ de la 104e édition.

Entamer son ascension mal placé peut ainsi vous faire perdre la course. «Les gars qui partiront là peuvent aller au bout, même s’ils ne sont que deux ou trois», analysait ainsi Philippe Gilbert au moment de prendre le départ en 2020. Paroles de prophète puisque c’est dans la Roche-aux-Faucons que les Roglic, Alaphilippe, Pogacar et Hirshi se détachaient pour fondre ensuite sur le Quai des Ardennes et se disputer la victoire sur un sprint d’anthologie.