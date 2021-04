VIDÉO | Tottenham s’impose pour la première de Ryan Mason

Gareth Bale et Heung-Min Son sur penalty ont permis à Tottenham de s’imposer.

Le nouvel entraîneur de Tottenham, Ryan Mason, a réussi sa première: les Spurs ont battu Southampton 2-1 mercredi dans le cadre de la 29e journée du championnat d’Angleterre. Gareth Bale (60e) et Heung-Min Son sur penalty (90e) ont permis à Tottenham de se hisser en 6e position (53 points). Malgré le but d’ouverture de Danny Ings (30e), les Saints restent 14e (36 points).

Pour sa première sélection, Mason, 29 ans, a titularisé trois joueurs plus vieux que lui: Bale, Alderweireld et Hugo Lloris. Le gardien n’a pas attendu longtemps pour justifier sa sélection en effectuant un double arrêt incroyable sur une reprise de la tête aux six mètres de Nathan Tella et une frappe à bout portant de Che Adams (2e). Après un début compliqué, les Spurs sont sortis de leur camp et sur un long ballon d’Alderweireld, qui a joué les 90 minutes, mal négocié par la défense des Saints, le ballon est arrivé à Bale dont la reprise enroulée à l’entrée de la surface est passée à côté (10e). Les Spurs n’ont cadré aucun de leurs six tirs en première période.

Les Saints ont affiché une plus grande volonté et se sont aussi montrés plus précis dans leurs tentatives au but obligeant Lloris à effectuer d’autres parades. Toutefois, le Français n’a rien pu faire quand Ings est venu couper au premier poteau un corner de James Ward-Prowse (30e, 0-1).

Après la pause, Tottenham a monopolisé le ballon d’autant plus facilement que Southampton était déterminé à rester bien en place dans son camp et à partir en contre avec Ings, qui a dû sortir sur blessure (57e). Sur le premier bon mouvement offensif, Tottenham a égalisé par Bale (60e, 1-1).

Les Spurs étaient lancés et ils ont frôlé plusieurs fois le deuxième but, qui est finalement tombé sur un penalty transformé par Heung-Min Son (90e, 2-1).