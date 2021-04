Les terrasses des bars et restaurants rouvrent le 3 mai en Grèce

Le chef du gouvernement, Kyriakos Mitsotakis, a également déclaré que la saison touristique ouvrirait le 15 mai.

Les terrasses des bars et des restaurants rouvriront en Grèce le 3 mai, mais les déplacements entre régions seront toujours interdits pour les fêtes de Pâques, célébrées le 2 mai par les orthodoxes, a annoncé mercredi le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.

Dans une allocution télévisée consacrée au calendrier de la levée progressive des restrictions et à la relance des activités économiques et sociales, le chef du gouvernement a déclaré que la saison touristique ouvrirait le 15 mai.

«Le 3 mai, les restaurants rouvriront à l’extérieur et le couvre-feu sera fixé à 23h00 avec auto-tests obligatoires pour les employés, distance entre les sièges et toutes les mesures sanitaires bien connues», a déclaré le Premier ministre dans une allocution télévisée.

Les restrictions sur les déplacements non essentiels entre les régions de Grèce seront toujours en vigueur pour les fêtes de Pâques célébrées le 2 mai par les orthodoxes. Les déplacements entre départements ne sont autorisés que pour des raisons «essentielles», familiales ou professionnelles.

Pendant les fêtes de Pâques, les Grecs quittent habituellement les grandes villes pour la campagne ou les îles.

Les églises seront ouvertes mais le nombre des fidèles limité. Les services religieux seront célébrés plus tôt dans la journée pour respecter le couvre-feu.

Tous les écoliers et collégiens retourneront dans leurs établissements d’ici au 10 mai, ceux qui accueillent les lycéens âgés de 16 à 18 ans ont déjà ouvert les classes à la mi-avril.

La saison touristique ouvrira officiellement le 15 mai.

«Nous avons de nouveaux alliés: la vaccination, les auto-tests et aussi le temps chaud nous font espérer que cette aventure sans précédent sera bientôt terminée», a assuré le chef du gouvernement.

À partir de mardi prochain, les Grecs âgés de 30 à 39 ans auront accès au vaccin AstraZeneca, dont des stocks sont disponibles en raison de la réticence d’une grande partie de la population à se le faire injecter, a par ailleurs annoncé le secrétaire général du ministère de la Santé Marios Themistokleous.

Mercredi, la Grèce a enregistré 3.015 cas de contamination et 86 morts en 24 heures, portant le nombre total des cas et des décès à 323.639 et 9.713 respectivement.