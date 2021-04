Dix clubs – dont Namur – demandent le «gel» des divisions

HOCKEY A la suite de l’invitation reçue pour l’AG extraordinaire de l’Association Royale Belge de Hockey du 11 mai, certains clubs de Division d’Honneur et les 6 premiers clubs de D1 (messieurs et dames) se sont réunis (en distanciel) dans le but de créer un dialogue et de pouvoir partager leurs visions. Dix de ces clubs ont souhaité soumettre au vote de cette AG qu’au terme de cette saison 2020-2021, il n’y aura aucun descendant vers la D1 en Belgian League. Ainsi, toutes les équipes sont maintenues dans leur division, identique au début de saison 20-21, également en Division d’Honneur, comme dans toutes les autres divisions.

Ces 10 clubs sont: Langeveld, Namur, Polo, Pingouin, Oree, Old club, Rasante, Uccle, Wellington et le White Star. Leur argumentation est loin d’être exhaustive et mérite certainement des réponses aux questions qu’elle va susciter.

Ainsi certains estiment que les séries à 14 équipes (pour toutes les divisions) avec le plus de montants et descendants possibles (minimum 2), sont favorables au développement du hockey. Les dix clubs proposent de participer, le dimanche 25 avril à une discussion la plus large possible avec tous avant l’AG.