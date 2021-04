Stéphanie Frappart, première femme désignée par l’UEFA dans un tournoi masculin

Elle était déjà devenue la première femme à officier en tant qu’arbitre principale d’une rencontre de Ligue des champions.

La Commission des arbitres de l’UEFA, l’Union européenne de football, a dévoilé mercredi les noms de 19 arbitres sélectionnés pour arbitrer les 51 matches de l’Euro 2020 cet été. Aucun arbitre belge ne figure dans la liste.

Pour la première fois, une arbitre féminine est reprise dans la liste avec la présence de la Française Stéphanie Frappart. Elle officiera en tant que quatrième arbitre.

A 37 ans, Stéphanie Frappart gravit les échelons de l’arbitrage à toute vitesse. En arbitrant Juventus Turin-Dynamo Kiev (3-0) début décembre 2020, elle était devenue la première femme à officier en tant qu’arbitre principale d’une rencontre de Ligue des champions.

Elle s’était déjà vu confier la Supercoupe d’Europe d’août 2019 opposant Liverpool et Chelsea, après avoir été la première femme à arbitrer en deuxième division française (2014) puis dans l’élite française (2019) masculine, où elle a arbitré début octobre 2020 son premier choc Lyon-Marseille.

Dans le cadre du programme d’échange avec la confédération sud-américaine de football (CONMEBOL), un arbitre sud-américain sera présent pour la première fois à un Euro. Il s’agit de l’Argentin Fernando Rapallini. L’Espagnol Jesu Gil Manzano arbitrera lui des matches de la prochaine Copa America en Argentine et Colombie.

Les arbitres sélectionnés partiront en stage à Istanbul du 10 au 13 mai. La ville turque sera également le camp de base des arbitres à partir du 7 juin. Les arbitres restants partiront ensuite à Londres pour les demi-finales et la finale.

L’Euro 2020, reporté d’un an à cause de la pandémie, débute le 11 juin. La Belgique figure dans le groupe B avec la Russie, le Danemark et la Finlande.