Un site web pour voir si on a été convoqué à la vaccination

Photo by Christophe Licoppe / Photonews Photo News

Le site web MyHealthViewer permet de voir facilement si l’on a été convoqué ou non à la vaccination.

Vous trouvez étrange de ne toujours pas avoir été convoqué à la vaccination, alors que vous présentez des risques, et que des personnes bien plus jeunes que vous ont déjà reçu le fameux sésame.

Le courrier que vous attendez avec impatience a peut-être été perdu? Comment savoir si vous avez déjà été convoqué ou non? Un site web permet de le voir facilement: www.myhealthviewer.be.

On vous demandera de vous identifier via un lecteur de carte d’identité électronique ou via l’application Itsme.

Une fois connecté, c’est hyper simple. Il suffit de consulter la rubrique «Mon info Covid 19» pour voir ce qu’il en est de votre accès à la vaccination.

C’est ainsi que des lecteurs s’étonnant de ne pas encore avoir reçu de convocation ou voulant tout simplement savoir s’ils étaient ou non repris comme patient à risque, ont constaté qu’ils avaient un code de vaccination activé. C’est avec ce code qu’on peut prendre rendez-vous dans un centre de vaccination.

Les plus de 65 ans tous convoqués

Si vous avez plus de 65 ans et que vous n’avez toujours pas reçu une convocation à la vaccination, c’est qu’il y a eu un couac. «Cette tranche de la population a été convoquée depuis longtemps, si vous n’avez rien reçu, ce n’est pas normal », commente le dr Guy Delrée, coordinateur de la vaccination au Covid-19 en province de Luxembourg.

Vous pouvez vérifier sur le site www.myhealthviewer.be ce qu’il en est et récupérer votre code de vaccination s’il est toujours activé. Ou vous pouvez directement prendre contact avec votre médecin traitant qui verra avec vous quelle marche à suivre pour vous faire vacciner, si tel est ce que vous souhaitez.