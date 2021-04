Le débrief du jour: fin de la Super League | Covid: 30 événements-tests | 14e marathon de vitesse

Déjà la fin de la Super League; 30 événements-tests en mai et juin en Belgique; 14e marathon de vitesse: voici ce qui a fait, en partie, l’actu de ce mercredi 21 avril 2021.

1. Fin de la Super League en à peine 48h

Après les six clubs anglais et l’Atlético Madrid, les trois clubs italiens impliqués dans la Super League ont renoncé à leur tour au projet mercredi, même si la Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan continuent de prôner une évolution du football mondial.

Le fiasco du projet de Super League laisse deux grands perdants, le patron du Real Madrid Florentino Pérez et celui de la Juventus Turin Andrea Agnelli, dont l’image mais aussi l’influence dans le football européen risquent d’être durablement écornées.

2. Coronavirus: un cadre pour une trentaine d’événements-tests en mai et juin

La conférence interministérielle (CIM) Santé a discuté mercredi de l’organisation en mai et juin prochain d’une trentaine d’événements-tests en Belgique dans les secteurs culturels, sportifs ou de la jeunesse.

3. 14e marathon de la vitesse ce mercredi

Les polices locales et fédérale organisent un nouveau marathon de la vitesse ce mercredi. Cette 14e édition a débuté à 6h pour une durée de 24 heures.

4. Pour sa réouverture, l’horeca bénéficiera d’une TVA à 6%

Le gouvernement fédéral annonce une série de mesures pour 835 millions d’euros, destinées à soutenir les secteurs qui vont rouvrir. Une réduction temporaire de la TVA pour l’horeca, notamment.

5. Flèche wallonne: Alaphilippe dompte le Mur de Huy pour la 3e fois

Le champion du monde Julian Alaphilippe s’est imposé en costaud au sommet du Mur de Huy dans la 85e édition de la Flèche wallonne. Il réalise la passe de trois.

