La louve Noëlla attend à nouveau des petits

La louve avait déjà mis bas en au printemps dernier. Les petits sont attendus dans les prochaines semaines.

La louve Noëlla attend à nouveau des louveteaux, comme l’année dernière, révèlent les nouvelles images des caméras de l’Institut flamand pour l’étude de la nature et des forêts et de l’Agence flamande pour la nature et les forêts. «La grossesse en elle-même n’est pas une surprise, mais la façon dont les trois autres louveteaux vont réagir sera passionnante», a précisé Jan Loos de Welkom Wolf.

«Les loups ont toujours des louveteaux à cette période de l’année. Noëlla et August ont déjà prouvé qu’ils formaient un couple fertile. Je peux déjà prédire que Noëlla sera à nouveau enceinte l’année prochaine à la même période», a ajouté Jan Loos.

«Il reste à savoir combien de petits naîtront et s’ils survivront», a encore déclaré M. Loos. Mais Noëlla mettra bas dans les prochaines semaines. L’année dernière, cela s’est produit au début du mois de mai et cela devrait se reproduire à peu près à la même période cette année.

La croissance de la meute de loups peut également avoir une influence sur le nombre d’attaques de moutons en automne. «Au début de l’été, l’approvisionnement en nourriture sera optimal, mais après, la meute peut avoir des besoins alimentaires plus importants et cherchera à en avoir un peu plus», a déclaré M. Loos, qui conseille aux éleveurs de prendre des précautions.