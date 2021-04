PHOTOS | Flèche Wallonne: Sylvain Moniquet dans le groupe de tête sur "ses routes"

La Flèche Wallonne 2021 traverse d’ouest en est la province de Namur. L’occasion était belle pour l’Andennais Sylvain Moniquet de se montrer sur «ses» routes. Défi réussi puisque le coureur Lotto-Soudal fait partie des 8 échappés.

Parti du Dôme de Charleroi, le peloton de cette édition 2021 de la Flèche Wallonne a rapidement rejoint les routes namuroises, par Sambreville, Falisolle et Saint-Gérard. Très vite, un groupe d’échappés s’est dessiné avec, parmi les (désormais) 8 hommes de tête, un certain Sylvain Moniquet. Le coureur originaire d’Andenne sait qu’il empruntera des routes qu’il connaît par cœur, lorsque le tracé rejoindra les côtes de Thon, de Groynne et de Gives autour de la cité des Ours.

L’écart entre les échappés et le peloton oscille entre les 4 à 5 minutes au moment de traverser la vallée de la Molignée, entre Warnant et Anhée au château de Moulin. Un peu plus tard, les hommes de tête passent par la côte d’Yvoir, puis par Purnode, Dorinne, et Spontin pour rejoindre Natoye et Assesse. L’écart se stabilise alors à 4 minutes et Sylvain Moniquet est toujours aux avant-postes.

Le groupe des échappés perd progressivement du terrain au fur et à mesure que la première ascencion du Mur de Huy (sur les trois prévues) approche. Le peloton pointe à moins de 3 minutes. Notre coureur namurois est un des cinq premiers coureurs du jour à franchir le sommet du Mur.