Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce mercredi en Belgique et dans le monde

La sélection de la rédaction

1. INFOGRAPHIES | Alors que les hospitalisations diminuent, les soins intensifs de certaines provinces restent sous pression

L’évolution des hospitalisations et plus particulièrement de l’occupation des lits aux soins intensifs continue d’inquiéter. Car si les entrées dans les hôpitaux, pour cause de Covid, amorcent une légère baisse, les soins intensifs continuent de grimper.

+ A LIRE

2. Voyages et Covid: «Le certificat européen, un coup dans l’eau»

Les eurodéputés doivent se prononcer en juin sur le certificat vert numérique qui permettra aux Européens de voyager en période de pandémie de Covid. Il ne convainc pas ces trois juristes. Analyse.

+ A LIRE