Elizabeth II «profondément touchée» par les messages reçus après la mort du prince Philip

La reine Elizabeth II s’est dite mercredi «profondément touchée» par les messages de sympathie reçus après le décès le 9 avril de son époux, le prince Philip.

«Ma famille et moi tenons à vous remercier tous pour le soutien et la gentillesse qui nous ont été témoignés ces derniers jours. Nous avons été profondément touchés, et on continue de nous rappeler que Philip a eu un impact extraordinaire sur d’innombrables personnes tout au long de sa vie», a écrit la reine dans un message signé Elizabeth R. et transmis par le palais de Buckingham.

La monarque a aussi dit «avoir reçu de nombreux messages de vœux» à l’occasion de ses 95 ans, ce qu’elle «apprécie beaucoup».

C’est son premier anniversaire sans celui qu’elle définissait comme sa «force» et son «soutien», depuis leur mariage en novembre 1947 et son couronnement en juin 1953. Cet événement intervient en plein deuil pour la famille royale, ce qui risque d’annuler tout événement public lié à cette occasion comme la publication d’un portrait officiel.

Philip, duc d’Edimbourg, est mort «paisiblement» le 9 avril au château de Windsor à l’âge de 99 ans. Elizabeth II, avec laquelle il a eu quatre enfants (Charles, Anne, Andrew et Edward), lui a fait ses adieux samedi lors d’obsèques organisées en petit comité en raison de la pandémie de coronavirus.