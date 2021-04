La Pro League veut du public pour ses play-off, pour «des raisons de sécurité»

La Pro League a demandé avec insistance la réouverture partielle des stades pour la fin de la saison, indique-t-elle dans un communiqué publié mercredi espérant voir du public pour les rencontres de play-off du championnat de Belgique de football.

«Cet appel est principalement motivé par des raisons de sécurité», n’hésite-t-on pas à souligner par l’entremise de Stijn Van Bever, porte-parole de la Pro League et auteur des protocoles Covid dans son secteur alors qu’un nouveau Comité de concertation est prévu vendredi.

«Bientôt, les terrasses vont rouvrir. C’est aussi à ce moment-là que se déroulent les matchs les plus importants de la saison. Des matchs pour le titre, les places européennes, le maintien ou la promotion. Il est inévitable que les supporters se rendront autour des stades pour soutenir leur équipe et voir leurs héros. Pas seulement les fans les plus fervents, mais aussi les pères de famille avec leurs enfants. Cela s’est déjà passé. Il est donc illusoire de penser que cela ne se répétera pas lorsque les enjeux des matchs seront plus élevés», justifie la Pro League dans son communiqué. «Si les portes des stades doivent rester fermées, nous créerons des situations dangereuses pour la santé publique et imposerons une charge supplémentaire pour les forces de l’ordre, ce que tout le monde veut éviter».

La phase régulière du championnat de Belgique de football s’est achevée dimanche et les play-off vont débuter le 30 avril par un duel entre l’Antwerp et Genk suivi par un choc le lendemain entre le Club de Bruges et Anderlecht. Ce week-end du 1er mai voit ainsi l’ouverture aussi des play-off 2. La phase finale s’étend jusqu’au 23 mai, avec, peut-être encore le 30 mai un barrage éventuel pour le dernier ticket européen en fonction des résultats de la finale de Coupe de Belgique - prévue dimanche - et des play-off.

La Pro League estime avoir «les protocoles, l’expérience et les stewards pour organiser cela en toute sécurité, dans le respect de mesures strictes», souligne le communiqué. «En laissant les supporters soutenir leurs équipes lors d’événements contrôlés depuis leurs sièges, nous éviterons les situations dangereuses dans le périmètre des stades.»

«C’est pour cette raison que nous avons écrit aux autorités afin de nous donner, ainsi qu’aux clubs, la possibilité et la responsabilité d’organiser et de canaliser cela de manière contrôlée, en rouvrant de façon partielle les stades. Nous avons les protocoles, l’expérience et les stewards pour organiser cela en toute sécurité, dans le respect de mesures strictes. En laissant les supporters soutenir leurs équipes lors d’événements contrôlés depuis leurs sièges, nous éviterons les situations dangereuses dans le périmètre des stades», a ajouté Stijn Van Bever.