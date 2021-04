Un nouveau tunnel cyclable le long du boulevard de la Woluwe

Le coût total des travaux réalisés sur un peu plus de deux ans, s’est élevé à environ vingt millions d’euros. BELGA

Un nouveau tunnel pour les cyclistes le long du boulevard de la Woluwe a été inauguré.

La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics Lydia Peeters (Open Vld) a inauguré mercredi un nouveau tunnel pour les cyclistes le long du boulevard de la Woluwe, sur les territoires de Kraainem et de Zaventem, dans le Brabant flamand.

Le tunnel se trouve à deux pas de Bruxelles, côté Est du boulevard. Il permet aux adeptes de la «petite reine» de passer sous la chaussée de Louvain et d’éviter le trafic routier de cet axe. Deux carrefours vont également être réaménagés sur la zone dans le cadre du projet «Werken aan the Ring» (ndlr: travaux sur le Ring).

Le tunnel cyclable constitue une portion de l’autoroute cyclable F202.

«Le gouvernement flamand a de fortes ambitions et le réflexe vélo: nous voulons que plus de gens enfourchent leur deux roues. Dans la périphérie flamande, nous visons même un shift modal de 50%», avance Lydia Peeters. «Pour y parvenir, nous devons investir dans des infrastructures cyclables sûres, telles que ce tunnel cyclable. Tous ces investissements dans les véloroutes et autres infrastructures cyclables devraient inciter les navetteurs à préférer le vélo à la voiture pour se rendre dans la capitale», a-t-elle encore dit.

Le coût total des travaux réalisés sur un peu plus de deux ans, s’est élevé à environ vingt millions d’euros. Le gouvernement flamand a pu compter sur un apport financier de 2,7 millions d’euros du Fonds européen de développement régional (FEDER).