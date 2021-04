Jusqu’à 5 ans de prison pour le trio qui avait détourné un hélicoptère pour une évasion

Le tribunal correctionnel d’Anvers a condamné mercredi Mike G. à cinq ans de prison pour le détournement d’un hélicoptère stationné à l’aéroport de Deurne (Anvers), en septembre dernier.

Il voulait ainsi faire évader son épouse de la prison de Berkendael, à Bruxelles. Deux autres prévenus, ses complices, ont chacun écopé de 30 mois de prison. Les trois hommes doivent en outre s’acquitter de 7.500 euros de dédommagement envers la pilote de l’appareil.

Le 25 septembre 2020, Mike G., 24 ans et originaire de Tongres, embarquait à bord d’un vol en hélicoptère au-dessus de Bruxelles dans le but prétendu de prendre des photos aériennes. Dennis L., âgé de 23 ans et originaire de Lanaken, l’accompagnait, ainsi que Yenthe P., originaire de Bilzen et âgé de 19 ans.

Au moment de survoler le palais de justice de Bruxelles, les passagers ont sorti des armes à air comprimé. Menacée, la pilote de 36 ans a été contrainte de se rendre au-dessus de la prison pour femmes de Berkendael, à côté de celle de Forest. L’épouse de Mike G. y était alors détenue, soupçonnée d’avoir assassiné son ex-compagnon. «Les prévenus n’ont eu aucune considération pour les conséquences potentiellement désastreuses. Seul le sang-froid de la pilote a permis d’éviter une tragédie», peut-on lire dans le jugement.

L’hélicoptère n’a pas pu atterrir dans la cour. Grâce à ses années d’expérience, la pilote a réussi à stabiliser l’appareil. Elle a fait semblant de vouloir atterrir dans la cour en volant très bas trois ou quatre fois. Elle a dit aux prévenus qu’elle ne pouvait pas le faire et elle a également eu une crise d’hyperventilation. De cette façon, elle a pu leur faire abandonner leur plan et a ensuite pris la direction d’Hélécine, dans le Brabant wallon. Les trois suspects sont alors sortis de l’appareil pour prendre la fuite. Mike G. a été arrêté le lendemain près de Bruxelles. Dennis L. et Yenthe P. ont été interceptés dans le Limbourg peu après.

Mike G. a immédiatement avoué: il avait planifié le détournement de l’hélicoptère pour libérer sa femme de prison. Il avait promis à Dennis L. et Yenthe P. des montants de 25.000 à 50.000 euros s’ils l’aidaient à réaliser son plan. Selon Mike G., ils étaient au courant depuis le début, mais ses compagnons ont nié. Tous deux ont affirmé qu’ils pensaient vraiment qu’il s’agissait d’une séance de photos, mais le tribunal n’a pas jugé cela crédible.

Les trois prévenus sont condamnés du chef de vol, association de malfaiteurs, privation illégale de liberté et tentative d’évasion. Mike G. a été condamné à cinq ans de prison, soit un an de plus que ce que le procureur avait requis. Ses deux compagnons ont, quant à eux, été condamnés à trente mois de prison.