Une piétonne renversée à Gembloux

Un accident malheureux a eu lieu ce mardi à 11 h avenue de la faculté à Gembloux. Une piétonne et une automobiliste se sont percutées à hauteur de la banque Belfius.

La piétonne, née en 1937 a traversé la route pour se rendre au guichet bancaire. De l’autre côté de la route, une automobiliste manœuvrait pour sortir du parking de la même Belfius.

Si les deux acteurs de l’accident ont bel et bien regardé à gauche et droite, elles n’ont visiblement pas remarqué que le danger venait d’en face. Elles se sont donc percutées à hauteur de la voirie. Heureusement, les jours de la piétonne n’ont pas été en danger. Mais celle-ci, 84 ans, est blessée à la tête et a été emmenée aux urgences pour le suivi médical.